Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Солдата ВСУ избили арматурой за замечание о русской музыке

Военного ВСУ под Одессой избили арматурой за замечание о песне на русском языке
Virginia Mayo/AP

Служащего Вооруженных сил Украины под Одессой избили арматурой за замечание о песне на русском языке. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«В Затоке военного избили арматурой за просьбу выключить русскую музыку», — говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, пострадавший госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

В мае этого года жительница Харькова Ирина Водомерова вызвала полицию в парк Победы после того, как услышала песню из российского мультсериала «Лелик и Барбарики». По словам женщины, подростки включили на колонке русскую песню. Она попросила выключить музыку, сославшись на то, что в общественных местах на Украине запрещено слушать русскоязычные композиции, но получила отказ. Охранники парка встали на сторону детей, заявив, что те просто развлекались и ничего плохого не делали.

Несмотря на это, женщина все равно вызвала полицейских. Приехавшие правоохранители провели с детьми беседу

Ранее в Раду внесли законопроект о запрете русского языка на этикетках товаров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!