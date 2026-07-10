Военного ВСУ под Одессой избили арматурой за замечание о песне на русском языке

Служащего Вооруженных сил Украины под Одессой избили арматурой за замечание о песне на русском языке. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«В Затоке военного избили арматурой за просьбу выключить русскую музыку», — говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, пострадавший госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

В мае этого года жительница Харькова Ирина Водомерова вызвала полицию в парк Победы после того, как услышала песню из российского мультсериала «Лелик и Барбарики». По словам женщины, подростки включили на колонке русскую песню. Она попросила выключить музыку, сославшись на то, что в общественных местах на Украине запрещено слушать русскоязычные композиции, но получила отказ. Охранники парка встали на сторону детей, заявив, что те просто развлекались и ничего плохого не делали.

Несмотря на это, женщина все равно вызвала полицейских. Приехавшие правоохранители провели с детьми беседу

Ранее в Раду внесли законопроект о запрете русского языка на этикетках товаров.