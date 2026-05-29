Жительница Харькова вызвала полицию из-за песни из мультсериала «Лелик и Барбарики»

Жительница Харькова Ирина Водомерова вызвала полицию в парк Победы после того, как услышала песню из российского мультсериала «Лелик и Барбарики». Об этом она написала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам женщины, подростки включили на колонке русскую песню. Она попросила выключить музыку, сославшись на то, что в общественных местах на Украине запрещено слушать русскоязычные композиции, но получила отказ. Охранники парка встали на сторону детей, заявив, что те просто развлекались и ничего плохого не делали.

«Сразу же появился охранник, который начал меня уверять, что полиция не нужна, что все все поняли», — написала Водомерова.

Несмотря на это, женщина все равно вызвала полицейских. Приехавшие правоохранители провели с детьми беседу, однако харьковчанка усомнились в эффективности их беседы.

До этого в Литве русскоязычный кавер на песню из «Бременских музыкантов» вызвал волну возмущения. Группа Loud Fish, исполнившая его на «Днях уличной музыки» в Вильнюсе, столкнулась с угрозами вплоть до требований депортации. Муниципалитет передал информацию о коллективе в полицию. Сами музыканты заявили, что планируют исполнять песни на разных языках, включая польский, украинский и белорусский, и назвали неприемлемыми комментарии с призывами к насилию.

Ранее на Украине предложили увеличить штрафы за использование русского языка.