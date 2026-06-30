На Украине хотят принять еще один закон против русского языка

В Раду внесли законопроект о запрете русского языка на этикетках товаров

В Верховную раду Украины внесли законопроект, предусматривающий запрет использования русского языка как дублирующего для описаний на этикетках товаров и предоставления информации об услугах. Об этом сообщается на сайте парламента.

Сейчас производителям и продавцам товаров необходимо предоставлять информацию о них на государственном — украинском — языке, однако описание разрешено дублировать на любом другом языке. Авторы законопроекта предлагают исключить русский язык из перечня доступных для дублирования.

Они считают, что «информация о товарах, работах и услугах является составной частью публичного информационного пространства», в связи с чем использование русского языка «создает символическое присутствие России». По мнению авторов документа, нужно «установить единственное исключение для языка дублирования информации — русского».

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите. При этом украинская конституция, имеющая приоритетное право перед всеми законами, гарантирует использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.

Статус русского языка на Украине остается одной из тем переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Зеленский отказывается признавать его государственным, называя подобные требования «ультиматумом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский язык.