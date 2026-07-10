СМИ узнали, кому Турция продала российские С-400

Зенитные ракетные системы С-400, купленные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива. С таким утверждением выступила турецкая газета Hürriyet.

По словам обозревателя издания Абдюлькадира Сельви, покупателем в этой сделке мог выступить либо Катар, либо ОАЭ. При этом он попросил читателей дождаться официального заявления по этой теме.

Журналист также утверждает, что все детали соглашения утрясли лишь в ночь на пятницу, 10 июля.

Власти Турции пока не прокомментировали эту публикацию.

8 июля СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает отключение Турцией элементов российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 для восстановления доступа Анкары к программе закупки истребителей F-35. При этом, как отмечают журналисты, это решение может вызвать сопротивление в конгрессе США. По их данным, некоторые законодатели от обеих партий считают, что действующие ограничения запрещают Турции не только использовать С-400, но и владеть этими системами.

Ранее СМИ узнали о стремлении Турции взять на себя роль США в НАТО.