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СМИ узнали, кому Турция продала российские С-400

Hürriyet: Турция перепродала российские С-400 одной из стран Персидского залива
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Зенитные ракетные системы С-400, купленные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива. С таким утверждением выступила турецкая газета Hürriyet.

По словам обозревателя издания Абдюлькадира Сельви, покупателем в этой сделке мог выступить либо Катар, либо ОАЭ. При этом он попросил читателей дождаться официального заявления по этой теме.

Журналист также утверждает, что все детали соглашения утрясли лишь в ночь на пятницу, 10 июля.

Власти Турции пока не прокомментировали эту публикацию.

8 июля СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает отключение Турцией элементов российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 для восстановления доступа Анкары к программе закупки истребителей F-35. При этом, как отмечают журналисты, это решение может вызвать сопротивление в конгрессе США. По их данным, некоторые законодатели от обеих партий считают, что действующие ограничения запрещают Турции не только использовать С-400, но и владеть этими системами.

Ранее СМИ узнали о стремлении Турции взять на себя роль США в НАТО.

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