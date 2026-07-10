Пожар на НПЗ в Краснодарском крае потушен

Пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края, начавшийся из-за падения обломков сбитых украинских беспилотников, потушен. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

О пожаре в НПЗ стало известно утром 10 июля.

В оперштабе уточнили, что в устранении огня задействовали более 70 человек и 21 единицу техники, в том числе от МЧС России.

Утром 10 июля в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь выявили и уничтожили 376 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Краснодарским краем. Помимо НПЗ, фрагменты БПЛА также упали во дворе частного дома и на территории предприятия в станице Северской на Кубани.

Ранее российские врачи спасли ребенка, получившего тяжелые ожоги из-за атаки дрона.