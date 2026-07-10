Российские войска поразили место запуска дронов ВСУ в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России с помощью четырех дронов «Гербера сикер» поразили место запуска беспилотников и пункт временной дислокации украинских военных у Доброполья в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство показало на видео, как расчеты ударных беспилотников наносят удары по объектам в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Объективным контролем зафиксировано успешное поражение целей», — говорится в сообщении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский удар в Вишневом Киевской области пришелся по складу боеприпасов, который принадлежал государственному концерну «Укроборонпром».

Утром 8 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве. Одной из целей стало предприятие «Самсунг-Украина», где, по данным ведомства, производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», также был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.