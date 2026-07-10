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Армия

Над Ленобластью сбили 14 украинских дронов

Дрозденко: над Ленинградской областью сбили 14 БПЛА
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Над Ленинградской областью сбиты 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Боевая работа продолжается», — написал он.

До этого Дрозденко сообщал об уничтожении двух БПЛА противника над регионом и предупреждал о сохранении опасности атак.

В ночь на 10 июля в регионе была объявлена беспилотная опасность.

Губернатор также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета в Ленобласти. На фоне этого аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

3 июля Дрозденко заявил, что в Ленинградской области решили создать комитет с функциями гражданской обороны и безопасности для борьбы с беспилотниками и оказания помощи военным. Губернатор отметил, что главной задачей комитета станет координация системной работы по обеспечению защиты жителей и предприятий, критической инфраструктуры региона от беспилотных угроз, поддержка воинских и пограничных подразделений, а также помощь жителям региона, участвующим в конфликте против Украины.

Ранее на подлете к Москве сбили шесть украинских БПЛА.

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