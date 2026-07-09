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Армия

В Тульской области отразили атаку беспилотников

Губернатор Миляев: над Тульской областью сбили три украинских БПЛА
Olga Sokolova/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в заявлении.

Губернатор подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

Как отметил Миляев, в Тульской области продолжает действовать опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Глава региона призвал жителей немедленно звонить в экстренные службы в случае обнаружения подозрительных предметов.

В ночь на 9 июля российские силы ПВО сбили 73 украинских дрона самолетного типа над территорией РФ. В министерстве обороны страны сообщили, что атаку отражали в период с 20:00 мск 8 июля до 7:00 мск 9 июля. БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря, а также в столичном регионе, Крыму и Краснодарском крае. Также цели были нейтрализованы в девяти областях — Ленинградской, Курской, Ростовской, Тверской, Белгородской, Орловской, Новгородской, Калужской и Брянской.

Ранее глава Крыма рассказал о последствиях ночного налета беспилотников ВСУ.

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