США и их союзники не смогли отразить все атаки Ирана

США и союзники отразили не все атаки Ирана, осуществленные в ответ на американские удары. Об этом пишет Wall Street Journal.

«США и союзники перехватили большую часть атак», — сообщили источники издания.

Сообщается, что часть иранских ответных ударов поразили цели, однако урон от них был минимальный и никто не пострадал.

До этого член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что Иран смог «разбить» США и Израиль, несмотря на вовлечение НАТО в конфликт.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран обвинил США в нарушении меморандума.