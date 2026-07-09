Иран обвинил США в нарушении меморандума

США односторонними действиями и агрессивными нападками на Иран нарушили структуру двустороннего меморандума. Об этом заявил в интервью ТАСС представитель посольства Исламской Республики в Москве.

Собеседник агентства подчеркнул, что Вашингтон «фактически дезавуируют» положения пятого пункта сделки, закрепляющего роль Тегерана в определении безопасного порядка прохода судов через Ормузский пролив.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США покрутил пальцем у виска, говоря об Иране.