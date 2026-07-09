В Харьковской области был уничтожен начальник связи пограничного подразделения «Шквал» Вооруженных сил Украины (ВСУ) старший лейтенант Михаил Кулич. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур РФ.

Кулич стал известен благодаря установке систем видеонаблюдения на западных границах Украины, что способствовало выявлению уклонистов.

«В населенном пункте Колодезное в Харьковской области ликвидирован начальник связи 7-го отряда пограничной комендатуры ВСУ «Шквал» - старший лейтенант Михаил Викторович Кулич (22.11.1987 г. р.)», — говорится в сообщении.

До этого стало известно о ликвидации в Запорожской области командира бригады беспилотных систем ВСУ «Ястребы» Виктора Томашевского, чье подразделение принимало участие в операциях на территории Курской области.

В начале июля сообщалось о ликвидации двух украинских офицеров в зоне специальной военной операции, среди которых был заместитель начальника штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Александр Желтов.

Ранее сообщалось, что российские военные за месяц сбили сотни коптеров ВСУ в Харьковской области.