Бойцы группировки «Север» сбили в июне 300 коптеров ВСУ в Харьковской области

Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки Вооруженных сил России «Север» уничтожили около 300 украинских коптеров в Харьковской области в июне, лишив противника воздушной разведки. Об этом сообщил РИА Новости офицер с позывным «Карта».

Боец рассказал, что после обнаружения целей военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) передавали координаты командованию, а для перехвата использовали FPV-ПВО и специальные коптеры с системами обезвреживания винтов и двигателей. Беспилотники ВСУ ликвидировались методом сброса сетки или так называемого гарпуна.

«Карта» подчеркнул, что таким образом расчеты корпуса фактически лишают украинских военных «глаза» в небе и возможности результативно наводить и корректировать артиллерию.

24 июня Минобороны РФ сообщило, что БПЛА «Герань» ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области Украины. По данным ведомства, дроны атаковали локомотивы, перевозившие военную технику и грузы ВСУ в районе населенного пункта Лозовая.

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