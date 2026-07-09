Израиль ликвидировал снайпера ХАМАС

ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал снайпера из боевого крыла ХАМАС на севере Газы

Израильские военные ликвидировали на севере сектора Газа снайпера боевого крыла ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«На севере сектора Газа Армия обороны Израиля ликвидировала снайпера из военного крыла ХАМАС Абдуллу Аль-Сути. Действия террориста в последние дни представляли угрозу для войск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для устранения возникшей угрозы был нанесен удар с воздуха.

Недавно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по группе бойцов шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Ззраильские военные засекли группу бойцов «Хезболлы» в районе Аль-Укайда на юге Ливана, рядом с зоной безопасности Израиля.

До этого министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ необходимо быть готовой к самостоятельному ведению военных действий против Ирана при необходимости. Заявление Каца было приурочено к 1000-му дню с момента нападения палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года.

Ранее израильская армия уничтожила одного из командиров ХАМАС.