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Армия

Глава минобороны Израиля призвал ЦАХАЛ быть готовым к удару по Ирану

Кац: ЦАХАЛ должен быть готов к самостоятельному удару по Ирану
Thomas Koehler/Global Look Press

Армии обороны Израиля необходимо быть готовой к самостоятельному ведению военных действий против Ирана при необходимости. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, слова которого приводит Ynet.

«Генеральный штаб Армии обороны Израиля должен быть готов к самостоятельному нанесению израильского удара по Ирану в случае необходимости, для устранения любых угроз», — сообщил глава военного ведомства.

Заявление Каца было приурочено к 1000-му дню с момента нападения палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года.

На прошлой неделе министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил руководству Ирана, что любое нападение станет самой большой ошибкой Тегерана. Послание он адресовал президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану, главе МИД Аббасу Арагчи и спикеру парламента Мохаммад-Багеру Галибафу.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что президент США Дональд Трамп обязал США заставить замолчать питомцев в Израиле. По словам главы иранского ведомства, любая угроза в адрес народа и руководства Ирана получит немедленный мощный ответ.

Ранее экс-конгрессвумен заявила, что США не удалось победить в войне с Ираном.

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