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Армия

Двух детей на Украине отправили в детдом после мобилизации отца

На Украине мобилизовали отца двоих детей, а их самих отправили в детдом
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

На Украине насильно мобилизовали отца двоих детей, а их самих вскоре отправили в детдом. Об этом рассказал украинский блогер Василий Мойсеенко, известный под псевдонимом «Киевский ревизор», на своем YouTube-канале.

Блогер опубликовал видео, на котором военнослужащий рассказывает, что его жена находится в СИЗО, а его мобилизовали прямо из больницы, куда он приехал с детьми на прием. Мужчина сообщил, что находится на полигоне уже месяц, а его дети тем временем отправлены в приют. По словам украинца, сын и дочка пребывают в состоянии шока и спрашивают о местонахождении отца.

«Единственный шанс сейчас остается — только уйти в СОЧ (самовольно оставить часть. — Прим. Ред.), потому что вопрос мой не решается», — отметил мобилизованный.

С февраля 2022 года на Украине объявлен режим всеобщей мобилизации. С этого времени он неоднократно продлевался.

До этого замначальника 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ Александр Гулицкий рассказал, что мобилизованные в учебных центрах пытаются доказать, что их забрали на службу ошибочно и ищут «правовые лазейки», чтобы уволиться. По словам Гулицкого, в первые дни командиры пытаются «достучаться» до мобилизованных и объясняют им необходимость «освоить элементарные знания и навыки», чтобы выжить на поле боя.

Ранее на Украине мобилизовали журналиста, назвавшего донбассовцев «ненужными людьми».

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