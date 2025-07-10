Украинского журналиста Богдана Буткевича, который в 2019 году назвал жителей Донбасса «ненужными людьми», мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила его жена Марина Данилюк-Ярмолаева в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Женщина рассказала, что до недавнего времени Буткевич «внештатно выполнял задания» для Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Она пояснила, что служить в рядовой пехоте ему было нельзя из-за якобы болезни глаз.

Издание «Страна.ua» сообщает, что его секретное сотрудничество с ГУР был прекращено после критики в адрес депутата Верховной рады Марьяны Безуглой. Журналист был объявлен в розыск через территориальнные центры комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов).

«Он пошел в наш территориальный ТЦК уточнить свой статус. И тут его отвезли на пункт сбора на ДВРЗ. И даже собираются отправить в учебный центр Десна», — поделилась подробностями супруга журналиста.

Данилюк-Ярмолаева считает, что ее мужа мобилизовали по приказу властей, в том числе из-за критики главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Своими резкими высказываниями в адрес жителей Донбасса также прославился другой украинский журналист Остап Дроздов. В 2019 году он заявил, что Донбасс — худший регион Украины, а его население можно сравнить с животными из зоопарка. Он обвинил донбассовцев в «наихудшем уровне гражданского сознания», потому что «эти пропащие люди» смотрят только «российскую пропаганду».

Ранее Сырский заявил, что в мобилизации на Украине есть много проблемных вопросов.