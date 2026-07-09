В России отметили растущее число нападений на военкомов на Украине

Военкор Коц: число нападений на сотрудников ТЦК на Украине растет четвертый год

Число нападений на сотрудников Территориальных центров комплектования (ТЦК) в ходе принудительной мобилизации на Украине растет четвертый год подряд. Об этом в своем Telegram-канале пишет военкор Александр Коц.

Он анализирует тенденцию на примере Львова, где вчера жители микрорайона Сихов перевернули микроавтобус ТЦК, прокололи шины, сорвали бампер и разбили стекла, устроив стихийный митинг.

Коц подчеркнул, что Сихов — спальный район представителей среднего класса. Он отмечает, что до 2024 года Львовская область оставалась тихой тыловой зоной с минимальным количеством инцидентов с участием ТЦК, и всплеск протестов против мобилизации здесь начался уже в 2025–2026 годы.

«Одесса или Харьков могут переворачивать бусы каждую неделю — Киев спишет на «сепаратизм» и «российское влияние». Львов списать не на что. Здесь нет русскоязычных, нет пророссийских настроений, нет удобной мифологии. Есть только уставшая галицкая улица. И уставшая страна», — пишет Коц.

В своем посте он приводит данные Нацполиции Украины, согласно которым число нападений на ТЦК неуклонно растет: в 2022 году их было 5, в 2023 — 38, в 2024 — 118, в 2025 — 341, а за первую половину 2026 года зафиксировано уже 118.

В общей сложности с начала СВО произошло 620 таких инцидентов, в ходе которых не выжили четыре сотрудника ТЦК. Один из них получил не совместимые с жизнью травмы 2 апреля во Львове при проверке документов.

По словам военкора, Львов является в данном случае не аномалией, а индикатором продолжающегося процесса, который уже добрался до западноукраинского тыла и сигнализирует об усталости населения от действий ТЦК и потере прежнего запаса лояльности. Коц прогнозирует, что на этом фоне могут начаться народные протесты, которые в итоге охватят всю страну.

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