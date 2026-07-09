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Армия

Эксперт: Украина не сможет освоить производство Patriot на своей территории

Военэксперт Кнутов: завод Patriot на Украине будет уничтожен ВС РФ
Министерство обороны Украины

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможной передаче Киеву лицензии на производство систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По мнению аналитика, Украина не сможет освоить выпуск этих комплексов на своей территории, так как мощности будут быстро уничтожены. Поэтому предприятие разместят за границей, например, в Румынии.

«Что касается лицензии, то лицензия будет касаться сборки. Украина никогда не освоит производство активной головки самонаведения, двигателей и других элементов. Она будет получать готовые блоки из США. Лишь какую-то часть, корпус, контейнер, в котором ракеты будут храниться, будут делать сами», — считает Кнутов.

При этом ракеты с нового завода поступят минимум через полтора года, добавил он.

Накануне Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство систем ПВО Patriot.

Издание Responsible Statecraft при этом пишет, что Украина вряд ли сможет построить комплексы Patriot вовремя, чтобы это хоть как-то повлияло на ход конфликта с Россией. Такой шаг, по мнению автора статьи, заметно не сократит дефицит украинской ПВО, но создаст значительные риски для нацбезопасности США, упростив конкурентам доступ к секретным данным об американских военных системах.

Ранее Трамп высказался о возможности Зеленского построить «великую страну».

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