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ВС России захватили два опорных пункта ВСУ западнее Красного Лимана

Минобороны: западнее Красного Лимана взяты два опорных пункта ВСУ
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России, наступая западнее Красного Лимана, взяли два опорных пункта противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника», — отмечается в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что в результате наступления было уничтожено «до 15 украинских солдат, три автомобиля, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами».

В сводке Минобороны говорится, что в самом городе продолжается закрепление российских войск, а также поиск и уничтожение военных 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

За несколько дней до этого пленный украинский военнослужащий рассказал, что Красный Лиман фактически потерян для Украины. Он признался, что его сослуживцам приходится рассчитывать только на собственные силы, поскольку действия командования лишь осложняют положение подразделений.

Ранее Путину показали кадры продвижения ВС РФ в Константиновке.

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