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Армия

Российские войска ударили по железнодорожным локомотивам в Харьковской области

МО: ВС России поразили железнодорожные локомотивы и краны в Харьковской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска поразили железнодорожные локомотивы и кран, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, удары были нанесены в населенных пунктах Близнюки, Велетень и Малиновка. При выполнении боевой задачи были задействовали беспилотники «Герань», уточнили в министерстве.

Несколькими часами ранее Вооруженные силы РФ ударили по пункту управления беспилотными летательными аппаратами 1-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины в Донецкой народной республике. Также российские войска нанесли удар по месту временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.

4 июля представители российских силовых структур заявили, что украинские пограничники из 11-го пограничного отряда оказались в окружении и без снабжения в районе поселка Белый Колодезь Харьковской области. По их данным, поселок является важным логистическим узлом снабжения украинской группировки, действующей восточнее Волчанска.

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области.

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