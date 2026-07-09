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ВСУ потеряли более 2 тысяч бензовозов и фур с начала года

Mash: ВС РФ с начала года уничтожили более 2 тысяч украинских бензовозов и фур
Petair/Shutterstock/FOTODOM

Российские войска уничтожили более 2 тысяч украинских бензовозов и фур с начала года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) опасаются, что такими темпами Россия может обрушить всю военную логистику страны. Под удары также попали около 200 локомотивов.

Советник главы минобороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что в такой ситуации под угрозой оказывается вся инфраструктура. Он также уточнил, что у ВСУ «вообще нет» ракет для комплексов Patriot, способных перехватывать баллистические цели. Из-за российских ударов возникают перебои с доставкой боеприпасов, топлива и переброской резервов.

Основной удар наносят беспилотники «Герань» — они бьют по стоянкам большегрузов и железнодорожной инфраструктуре. Под атаками регулярно оказываются логистические узлы в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской и других областях. Последний такой удар пришелся по двум локомотивам в Днепропетровской области, говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом фоне украинцы уже начали маскировать тепловозы камуфляжем, пытаясь запутать беспилотники ВС РФ «Молния» с автономным наведением на базе искусственного интеллекта.

Ранее российские войска ударили по железнодорожным локомотивам в Харьковской области.

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