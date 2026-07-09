Эстония начнет закупать у Украины дальнобойное оружие и дроны

Эстония планирует закупать у Украины средства дальнего поражения и беспилотные летательные аппараты в рамках соглашения о военном сотрудничестве. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали соглашение о сотрудничестве в области производства беспилотников.

Певкур подчеркнул, что сделка позволит Таллину закупать вооружения из складских запасов Киева. По его словам, минобороны Эстонии уже наметило ряд вопросов для обсуждения с украинской стороной, в том числе по средствам дальнего поражения и БПЛА.

Кроме того, по словам министра, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров «так скоро, как это возможно», посетит балтийское государство для начала реализации программы сотрудничества.

Ранее в Госдуме предупредили страны Прибалтики о последствиях сотрудничества с Украиной по БПЛА.