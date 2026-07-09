В Харькове раздались взрывы

В Харькове на фоне воздушной тревоги и налета дронов произошли два взрыва

В Харькове прогремели два взрыва. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Общественное».

Взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги.

По сведениям Telegram-канала «Харьков life», город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в том числе и реактивных.

9 июля сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-6) в Киеве. Также атаке подверглись объекты военной инфраструктуры в Киеве и Одессе — склады Вооруженных сил Украины и территория ПАО «Киевметрострой». Уточняется, что для ударов ВС РФ применили ракетный комплекс «Искандер».

До этого сообщалось, что в ночь на 8 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного комплекса Украины, расположенные в Киеве. Отмечается, что групповой удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.