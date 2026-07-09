ВС РФ ударили ракетами по крупнейшей ТЭЦ в Киеве

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-6) в Киеве. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

По информации издания, местные жители написали в чаты, что увидели огненный гриб в районе пораженной ТЭЦ. Также они услышали многочисленные взрывы.

Также атаке подверглись объекты военной инфраструктуры в Киеве и Одессе — склады Вооруженных сил Украины и территория ПАО «Киевметрострой». Уточняется, что для ударов ВС РФ применили ракетный комплекс «Искандер».

Киевская ТЭЦ — одна из крупнейших в столице. Ее мощность составляет 750 МВт, что позволяет ей обеспечивать до пяти районов Киева.

До этого сообщалось, что в ночь на 8 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного комплекса Украины, расположенные в Киеве. Отмечается, что групповой удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.