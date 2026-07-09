НАТО начнет следить за передвижением российских войск с помощью искусственного интеллекта

Times: НАТО будет применять систему ИИ от Palantir для слежения за войсками РФ

Разработанная компанией Palantir военная система искусственного интеллекта (ИИ) Maven будет использоваться Североатлантическим альянсом для отслеживания возможных передвижений российских подразделений вблизи западной границы РФ. Об этом сообщает британская газета The Times.

На прошлой неделе в НАТО заявили, что система находится в состоянии полной технической готовности. В статье говорится, что Maven будет показывать расположение войск на восточном фланге НАТО, передавать подробную информацию о передвижениях российских подразделений, предупреждать альянс о требующих реакции изменениях, выявлять цели для ударов.

8 июля немецкое издание Bild сообщило, что НАТО планирует создать комплексную цифровую систему наблюдения на восточных границах альянса — от Румынии до Финляндии.

Ранее Белоусов заявил о внедрении искусственного интеллекта в ПВО.