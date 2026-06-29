Белоусов заявил о внедрении искусственного интеллекта в ПВО

Белоусов: результат внедрения ИИ в ПВО должен быть к ноябрю

Российская армия активно внедряет системы искусственного интеллекта (ИИ) в противовоздушную оборону (ПВО). Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военкорами, передает ТАСС.

По его словам, это представляет собой только один из семи проектов, которые должны быть реализованы до конца этого года совместно с рядом гражданских компаний.

«Мы все это активно развиваем, и результат должен быть реализован к ноябрю», — сказал он.

Кроме того, Белоусов рассказал о ситуации с защитой российских регионов от атак дронов ВСУ, заявив, что она меняется каждые два–три месяца.

Министр отметил, что в России активно внедряются мобильные огневые группы с FPV-перехватчиками для защиты от дронов.

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ за сутки сбили 84 украинских беспилотника, летевших в сторону столицы.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.