НАТО планирует создать комплексную цифровую систему наблюдения на восточных границах альянса — от Румынии до Финляндии. Об этом пишет немецкое издание Bild, которая ознакомилась с соответствующим планом альянса под кодовым названием Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI, «Инициатива сдерживания восточного фланга»).

Как уточняют журналисты, целью будущей разработки является отслеживании в реальном времени передвижений российских войск.

По данным издания, система Eastern Flank Deterrence Initiative будет использовать спутники, БПЛА, наземные датчики и роботов. Все полученные данные поступят на анализ искусственному интеллекту (ИИ), при этом доступ к информации будут иметь все страны-члены НАТО. В документах систему называют Kill Web («Смертоносная сеть»), отмечает Bild.

При обнаружении угрозы командование НАТО сможет быстро решить, какая страна и какое оружие задействуют в ответ.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее, обращаясь к России, заявил, что военный блок намерен защищать каждый дюйм своей территории, подчеркнув, что Североатлантический альянс придерживается исключительно оборонительной политики.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс. Президент неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о якобы атаках РФ на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее в России уличили НАТО во лжи из-за заявлений по Украине.