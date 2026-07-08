Трамп высказался о продаже истребителей F-35 Турции

Трамп заявил, что еще не принял решение о продаже истребителей F-35 Турции

Президент США Дональд Трамп еще не принял решение о продаже Турции истребителей F-35. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Анкаре, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Я еще окончательно не решил, но могу сказать, что он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — «Газета.ru») сделал все и помог нам столькими разными способами», — сказал глава Белого дома.

Утром 8 июля американский лидер заявил, что пообещал Турции передать истребители F-35.

В конце июня Euractiv писал, что Вашингтон может вернуться к идее продажи Анкаре истребителей F-35, если Турция откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но не будет возвращать их Москве, а продаст третьей стране. По данным издания, потенциальным покупателем может стать Южная Корея.

Ранее Турция обсудила с США готовность отключить российские С-400 ради F-35.