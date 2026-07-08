В Иране назвали законные цели для ответных ударов

ВС ИРИ: любой, кто поддерживает агрессию США, является законной целью для Ирана

Любой, кто поддерживает агрессию США против Ирана, является законной целью для вооруженных сил исламской республики. Об этом говорится в заявлении центрального штаба «Хатам аль-Анбия», опубликованном гостелекомпанией IRIB.

«Любые силы, оказывающие поддержку американской армии в агрессии против Исламской Республики Иран, станут законными целями для вооруженных сил страны,» — говорится в заявлении.

Иранский МИД ранее осудил США за «вопиющее» нарушение временного перемирия. В ведомстве подчеркнули, что повторные удары США по Исламской Республике, а также отмена лицензии на продажу Тегераном нефти делают положение меморандума о прекращении боевых действий неэффективным.

В МИД Ирана подчеркнули, что решение Минфина США представляет собой «вопиющее нарушение» статьи 15 меморандума, и возложили на Вашингтон ответственность за последствия и эскалацию конфликта.

Кроме того, Тегеран предупредил соседние государства о последствиях предоставления своих территорий США для нанесения ударов по Ирану.

Ранее в Иране заявили, что США ударили по военным базам республики.