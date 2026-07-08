Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Глава села в Белгородской области пострадал во время атаки БПЛА ВСУ

Глава села Долгое Белгородской области ранен при детонации дрона ВСУ
Global Look Press

Глава села Долгое в Белгородской области получил ранения в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В результате детонации дрона пострадали глава территориальной администрации и боец «Орлана»», — говорится в сообщении.

Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в Валуйскую больницу. В данный момент глава поселения находится в тяжелом состоянии.

8 июля украинскими беспилотниками был атакован столичный регион. Собянин сообщил об 11 уничтоженных БПЛА.

Ночью и утром 8 июля украинские беспилотники атаковали российские регионы: в Татарстане повреждены предприятия, есть раненые. В Ростовской области сбили 70 БПЛА, удары пришлись по двум танкерам в Таганрогском заливе. В соседнем Краснодарском крае атакована станция газопровода «Голубой поток», а в Крыму обесточены несколько районов из-за ударов по энергообъектам. Что известно о последствиях ударов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Татарстане беспилотник атаковал жилой дом, есть пострадавшие.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!