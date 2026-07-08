Глава села в Белгородской области пострадал во время атаки БПЛА ВСУ

Глава села Долгое в Белгородской области получил ранения в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В результате детонации дрона пострадали глава территориальной администрации и боец «Орлана»», — говорится в сообщении.

Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в Валуйскую больницу. В данный момент глава поселения находится в тяжелом состоянии.

8 июля украинскими беспилотниками был атакован столичный регион. Собянин сообщил об 11 уничтоженных БПЛА.

Ночью и утром 8 июля украинские беспилотники атаковали российские регионы: в Татарстане повреждены предприятия, есть раненые. В Ростовской области сбили 70 БПЛА, удары пришлись по двум танкерам в Таганрогском заливе. В соседнем Краснодарском крае атакована станция газопровода «Голубой поток», а в Крыму обесточены несколько районов из-за ударов по энергообъектам. Что известно о последствиях ударов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Татарстане беспилотник атаковал жилой дом, есть пострадавшие.