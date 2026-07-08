Болгария получит минные тральщики для борьбы с минами в Черном море

Болгария получит от Нидерландов минные тральщики для борьбы с минами в Черном море. Об этом сообщила министр обороны королевства Дилан Йешилгез-Зегериус в соцсети X по итогам подписания соглашения на полях саммита НАТО в Анкаре.

Их количество не называется.

Глава нидерландского Минобороны также рассказала о договоренностях с Бельгией усилить противовоздушную оборону за счет новых радиолокационных систем и средств борьбы с беспилотниками.

8 июля Reuters со ссылкой на заявление румынского Минобороны сообщило, что Румыния, Болгария и Турция на саммите НАТО в Анкаре договорились расширить совместную миссию по разминированию Черного моря.

Эти страны сформировали оперативную группу по разминированию Черного моря в 2024 году, чтобы устранять мины, попавшие в воду с начала 2022 года. Теперь они решили расширить свои задачи, включив в них критически важную инфраструктуру, в том числе энергетику, телекоммуникации и подводные трубопроводы.

Ранее румынские военные уничтожили обнаруженную на побережье Черного моря мину.