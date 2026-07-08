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Армия

Страны НАТО договорились усилить защиту от мин в Черном море

Румыния, Болгария и Турция расширят миссию по разминированию Черного моря
Bulgarian Ministry of Defence/Reuters

Румыния, Болгария и Турция 8 июля на саммите НАТО в Анкаре договорились расширить совместную миссию по разминированию Черного моря, включив в нее задачи по защите критически важной инфраструктуры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление румынского минобороны.

Три страны — члена НАТО, которые делят Черное море с Грузией, Россией и Украиной, сформировали оперативную группу по разминированию в 2024 году, чтобы устранять мины, попавшие в воду с начала 2022 года.

С тех пор группа обезвредила более 150 плавающих в Черном море мин, причем большая часть работ была выполнена Турцией. На саммите три страны договорились расширить свои задачи, включив в них критически важную инфраструктуру, в том числе энергетику, телекоммуникации и подводные трубопроводы.

«Защита критически важной инфраструктуры в Черном море требует комплексного, интегрированного и долгосрочного подхода», - говорится в заявлении министерства обороны Румынии.

В ведомстве добавили, что благодаря миссиям, проводимым румынскими военно-морскими силами совместно с региональными партнерами, в зоне ответственности поддерживается постоянное военно-морское присутствие, в том числе на всей территории исключительной экономической зоны Румынии, которое служит не только сдерживающим фактором, но и инструментом для немедленного реагирования.

Ранее посольство России в Румынии рассказало об украинских минах в Черном море.

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