Американский самолет-разведчик заметили вдоль границы с Россией

Американский разведывательный самолет Bombardier Artemis II снова проводит патрулирование вдоль границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные систем слежения за полетами.

По информации агентства, борт вылетел с румынской базы «Михаил Когэлничану», пересек воздушное пространство стран НАТО до северных районов Польши, после чего начал маневрировать над Литвой, польской территорией и акваторией Балтики вблизи Калининграда. По состоянию на 13:30 (по мск) самолет совершал очередной виток над Литвой.

Накануне этот же самолет-разведчик уже выполнял полеты вокруг Калининградской области. Тогда он вылетел с авиабазы в румынской Констанце и с 11:00 до 15:30 маневрировал в непосредственной близости от российского региона, после чего ушел в воздушное пространство Польши и вернулся в Румынию.

Два дня назад американский самолет-разведчик совершал круговые полеты над Латвией и Эстонией недалеко от российской границы, а затем вернулся на базу. Bombardier Artemis II регулярно выполняет разведывательные миссии вдоль западных рубежей России и над Черным морем.

Ранее пилот американского истребителя попал в ловушку России и Китая над Тихим океаном.