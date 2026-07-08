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Армия

Пилот американского истребителя попал в ловушку России и Китая над Тихим океаном

Sohu: американский F-35 попытался приблизиться к самолету России и был зажат
Aijaz Rahi/AP

Пилот американского истребителя пятого поколения F-35 поплатился, попытавшись незаметно сблизиться с российским бомбардировщиком. Об инциденте сообщило китайское издание Sohu, перевод статьи приводит АБН24.

По данным издания, эпизод с участием американского истребителя произошел во время совместного воздушного патрулирования России и Китая в западной части Тихого океана. Sohu утверждает, что когда пилот F-35 попытался приблизиться к российскому бомбардировщику Ту-95МС, его ждал неприятный сюрприз. Внезапно к нему с одной стороны подлетел китайский J-16 с ракетами под крыльями, а с другой — российский Су-35. В результате американец оказался в своего рода ловушке.

«Представьте, о чем думает тот парень в кабине F-35, оказавшись между российским и китайским самолетами», — порассуждали авторы китайского издания.

В Sohu отметили, что этот инцидент был весьма показателен. Если раньше самолеты американских военно-воздушных сил (ВВС) могли летать где угодно, то теперь Россия и Китай демонстрируют готовность обеспечивать прикрытие своих воздушных операций и не позволяют американцам вести себя прежним образом.

До этого журнал The National Interest сообщил, что новые российские и китайские радары научились обнаруживать и отслеживать американские стелс-истребители пятого поколения F-35. В издании обратили внимание, что главным преимуществом США в воздушном пространстве долгое время была способность наносить удары по любой цели, оставаясь при этом незамеченными. Однако теперь ситуация изменилась, отметили журналисты.

Ранее в США назвали российский ракетоносец «леденящим душу».

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