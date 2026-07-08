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Армия

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

Шуваев: в Белгородской области при атаке ВСУ погиб человек, еще шесть ранены
Global Look Press

В результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Таврово Белгородского округа погиб мирный житель, еще шесть человек получили травмы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в мессенджере «Макс».

«От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал он.

По данным врио губернатора, еще шесть мирных жителей пострадали, среди них несовершеннолетняя девочка. Она получила осколочные травмы, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Четверо доставлены в городскую больницу №2 Белгорода: у троих множественные осколочные ранения, у одной — предположительно, акубаротравма, уточнил Шуваев.

Кроме того, второй дрон взорвался на парковке у коммерческого объекта. По словам врио главы региона, одна женщина с осколочными травмами госпитализирована. Повреждения получили здания и припаркованные автомобили.

6 июля беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области. Тогда пострадали восемь человек, среди которых трое детей.

Ранее украинский БПЛА атаковал автобус в Запорожской области.

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