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Армия

Иностранный журналист заявил, что военный ВСУ расстрелял автомобиль с его коллегой

Журналист Sky News Сафаров: солдат ВСУ расстрелял автомобиль с водителем канала
Anatolii Stepanov/Reuters

Журналист британского телеканала Sky News Азад Сафаров заявил, что украинский военный якобы расстрелял автомобиль с их водителем. Пост об этом корреспондент опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сафаров уточнил, что все произошло прошлой весной. Тогда два автомобиля приехали на съемку вблизи фронта. Было принято решение одну из этих машин оставить в командно-сборном пункте (КСП) вместе с водителем.

«Договорились с пресс-офицером, что машину спрячут, а водителю позволят посидеть в штабе, в укрытии. <...> Позже оказалось, что в КСП ее не пригласили, сказали сидеть в машине, а пресс-офицер сам пошел в укрытие. Где-то в 23:30 к водителю кто-то подошел и в упор расстрелял машину со стороны водительского места», — написал он.

Как уточняется, женщина не пострадала: автомобиль был бронированный. Однако на кузове осталось 12 следов от пуль, добавил Сафаров.

До этого житель Харьковской области рассказал, как украинские военнослужащие в 2022 году расстреляли группу гражданских в регионе, которая пыталась перейти линию фронта в сторону украинских позиций с национальными флагами.

Ранее ВСУ атаковали подвал с беженцами в Родинском в ДНР после отказа пропустить их внутрь.

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