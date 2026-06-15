Украинские военнослужащие в 2022 году расстреляли группу гражданских жителей Харьковской области, которая пыталась перейти линию фронта в сторону украинских позиций с национальными флагами. Об этом РИА Новости рассказал местный житель, попросивший не раскрывать его имя из соображений безопасности.

«У нас были патриоты так называемые. Они начали демонстрации делать с флагами. Их собрали, сказали: хотите — уходите», — рассказал он.

Позже этим людям предложили покинуть территорию, после чего они организовали колонну и направились в сторону населенного пункта Рубленое. Очевидец сообщил, что колонна двигалась по трассе из Купянского района, который на тот момент находился под контролем российских войск, в направлении Харькова.

Как рассказал местный житель, впереди находился украинский блокпост. По его словам, люди шли и ехали на автомобилях с украинскими флагами, однако до блокпоста не добрались. Собеседник агентства утверждает, что по колонне открыли огонь из пулеметов.

Он также заявил, что среди погибших была маленькая девочка.

По словам очевидца, после произошедшего многие местные жители пересмотрели свое отношение к ситуации и приняли решение остаться на территории, находившейся под контролем России.

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