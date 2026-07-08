Три человека пострадали на юго-западе Ирана в результате ударов США

ISNA: три человека пострадали в иранской провинции Хузестан от ударов США

Три человека пострадали в провинции Хузестан на юго-западе Ирана в результате ударов США, один из них не выжил. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Отмечается, что американские удары были нанесены по трем районам провинции утром 8 июля.

До этого сообщалось, что гвардеец Мохаммад Реза Хазини получил несовместимые с жизнью ранения в результате новых ударов вооруженных сил США по Исламской Республике.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в нанесении ударов.

В ночь на 8 июля Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить серию мощных ударов по Ирану.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.