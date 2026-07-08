Названа сумма контрактов, подписанных на саммите НАТО в Анкаре

Euractiv: на саммите НАТО в Анкаре подписали соглашения как минимум на $50 млрд

Соглашения на сумму не менее $50 млрд были подписаны в рамках форума оборонной промышленности на полях саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщает сообщает Euractiv, со ссылкой на представителя альянса.

Уточняется, что основное внимание в контрактах уделено закупкам систем противовоздушной обороны (ПВО), беспилотникам и совместным проектам в области производства боевой техники и вооружений.

Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что 20 стран альянса присоединились к инициативе Drone Edge, в рамках которой, в ближайшие пять лет, предполагается потратить $40 млрд на производство БПЛА, а также на разработку средств противодействия им.

7-8 июля в Анкаре проходит очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

В МИД РФ заявили о «кулуарных» обсуждениях Украины на саммите НАТО.