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Часть районов и городов Крыма осталась без электричества из-за атак ВСУ

Из-за атак ВСУ восток Крыма остался без электроснабжения
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Восточный Крым подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего обесточенными оказались четыре города и два района. Об этом в мессенджере «Макс» сообщает «Крымэнергоинформ».

«Сложной остается обстановка с электроснабжением и в Северо-Западном энергорайоне», — говорится в публикации.

Обесточенными на данный момент остаются Керчь, Джанкой, Красноперекопск, городской округ Армянск, а также Джанкойский и Красноперекопский районы. В другие районы Крыма электроэнергия подается частично. В организации сказали, что энергетики работают круглосуточно, чтобы устранить последствия аварий.

7 июля пресс-служба предприятия «Вода Крыма» сообщила, что на полуострове из-за ремонтных работ отключат свет в семи городах и трех районах — в селах Давыдовка (Симферопольский район), Перекоп, Волошино и Суворово (Красноперекопский район), городах Белогорске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Армянске, Красноперекопске, Саках, а также на территории Нижнегорского, Джанкойского и Красногвардейского районов.

Ранее для жителей Крыма и Севастополя был запущен аварийный роуминг.

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