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Армия

Россия нанесла поражение объектам ВПК в Киеве

Минобороны: ВС РФ поразили предприятие по производству ракет «Фламинго» в Киеве
Министерство обороны РФ

Российские военные в ответ на атаки по территории России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве, в том числе по предприятию, производящему крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны России в мессенджере «Макс».

Как отмечается в сводке оборонного ведомства, в результате удара было поражено промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором, по данным Минобороны, производились и хранились комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также цех по сборке беспилотников большей и средней дальности.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры и энергетики, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). В ведомстве отметили, что удары производили оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия. Также российские военные поразили украинские логистические центры, пункты временной дислокации военных ВСУ в 144 районах.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, сколько украинских дронов было уничтожено за ночь.

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