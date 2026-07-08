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Армия

В Минобороны назвали число сбитых с начала года беспилотников над Россией

Минобороны: за полгода над территорией России силы ПВО сбили 68 515 дронов
Сергей Мирный/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с начала года ликвидировали над территорией России порядка 68 515 дронов самолетного типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Согласно подсчетам, больше всего беспилотников сбили в июле — 17 832. В мае уничтожили 14 195 дронов, в марте — 11 211, в апреле — 9372, в феврале — 5989, в январе — 5394. Наибольшее количество БПЛА за сутки было подбито 17 мая — 1054 дрона самолетного типа.

При этом на май и июнь пришлась половина всех уничтоженных дронов за полгода. За эти месяцы силы ПВО сбили 32 027 беспилотников.

6 июля украинские беспилотники впервые долетели до Омска. БПЛА преодолели 2500 км от украинской границы и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших в мире. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту ограничили взлет и посадку самолетов. По предварительной информации, пострадавших нет.

30 июня первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) имеет возможность воздействовать на украинские дроны, пролетающие над странами Прибалтики в сторону РФ.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

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