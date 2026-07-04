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Армия

В Мали взяли ситуацию под контроль после нападений террористов

Армия Мали заявила, что взяла под контроль ситуацию с нападениями террористов
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Мали взяли ситуацию под контроль после нападений террористов в ряде городов страны. Об этом заявили в военном ведомстве.

«Все атаки были решительно отбиты», — говорится в заявлении ВС Мали.

В ведомстве отметили, что военные Мали продолжают зачистку в ряде городов с использованием сухопутных сил и авиации.

28 апреля джихадистская группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанная с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), объявила о начале «тотальной осады» столицы Мали — Бамако.

В Минобороны России сообщали, что боевики JNIM и «Фронт освобождения Азавада» атаковали Бамако и ряд крупных городов страны — Севаре, Гао и Кидаль — пытаясь взять под контроль ключевые административные и военные объекты, включая президентский дворец. По информации ведомства, численность боевиков составляла около 12 тысяч человек.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Мали.

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