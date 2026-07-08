В Запорожской области ВСУ нанесли удар по энергосистеме региона

В результате удара украинской армии в Запорожской области частично отключилось электричество. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он пояснил, что частичное отключение электроснабжения произошло из-за атаки на на энергосистему области. Балицкий подчеркнул, что энергетики устраняют последствия удара и пытаются стабилизировать работу энергосистемы.

6 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области, что привело к частичному отключению света.

4 июля в регионе из-за сбоя полностью или частично без света остались 14 населенных пунктов. Обесточенными оказались 11 муниципальных огругов и города Энергодар, Мелитополь, Бердянск. Объекты, имеющие социальное значение, оперативно подключили к резервным источникам питания.

Ранее украинские БПЛА повредили ключевые энергообъекты в Запорожской области.