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Армия

В Запорожской области ВСУ нанесли удар по энергосистеме региона

Балицкий: в Запорожской области из-за атаки частично отключен свет
Shutterstock/Creative Cat Studio

В результате удара украинской армии в Запорожской области частично отключилось электричество. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он пояснил, что частичное отключение электроснабжения произошло из-за атаки на на энергосистему области. Балицкий подчеркнул, что энергетики устраняют последствия удара и пытаются стабилизировать работу энергосистемы.

6 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области, что привело к частичному отключению света.

4 июля в регионе из-за сбоя полностью или частично без света остались 14 населенных пунктов. Обесточенными оказались 11 муниципальных огругов и города Энергодар, Мелитополь, Бердянск. Объекты, имеющие социальное значение, оперативно подключили к резервным источникам питания.

Ранее украинские БПЛА повредили ключевые энергообъекты в Запорожской области.

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