Губернатор рассказал о ликвидации последствий атаки БПЛА на Омскую область

Хоценко: специалисты ликвидируют последствия атаки БПЛА на НПЗ в Омской области

Последствия атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на данный момент оперативно ликвидируются профильными службами. Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что средства противовоздушной обороны сбили большую часть атаковавших регион беспилотников.

Хоценко добавил, что в рамках заседания с представителями силовых и правоохранительных структур были рассмотрены вопросы по обеспечению области топливом.

«Для нормализации логистики и снабжения независимых АЗС предпринимаются все необходимые меры и принимаются решения», – написал губернатор.

Накануне беспилотники ВСУ впервые долетели до Омска. БПЛА преодолели 2500 км от украинской границы и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших в мире. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту ограничили взлет и посадку самолетов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кузбассе начали готовить укрытия после атаки БПЛА на Омскую область.