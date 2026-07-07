Корабль Северного флота РФ провел в походе более 200 дней

Большой противолодочный корабль Северного флота РФ «Североморск» во время дальнего похода выполнил все задачи и вернулся на базу. Об этом сообщил командир корабля Тарас Афанасьев, его слова приводит пресс-служба ВМФ России.

Он отметил, что корабль выполнил все задачи, несмотря на противодействие ВМС других стран. Поход длился 212 суток, с 5 декабря прошлого года.

«Несмотря на тяжелые условия похода, штормовое море, противодействие военного-морских сил иностранных государств, корабль выполнил все поставленные задачи с высоким качеством», — отметил Афанасьев.

До этого председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал, что силы Военно-морского флота (ВМФ) России обеспечивают безопасность морского судоходства по объектовому и зональному принципам. Он также отметил, что Россия предпримет дополнительные меры защиты своего торгового флота, если появятся угрозы в море со стороны европейских стран.

Ранее фрегат ВМФ России провел танкеры с нефтью по Ла-Маншу на глазах у британцев.