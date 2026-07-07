На предстоящей встрече украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре будут обсуждаться очередные поставки оружия Киеву. Такое предположение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт Андрей Морочко.

По его словам, Вашингтон зарабатывает на продаже оружия колоссальные деньги и Трамп будет добиваться того, чтобы прибыли росли.

«Соединенные Штаты зарабатывают больше всех на том, что происходит в зоне проведения специальной военной операции», — сказал Марочко.

Саммит НАТО запланирован на 7-8 июля. Он пройдет в Анкаре. В рамках мероприятия европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чего ожидать от этого саммита.

Как заявил президент Украины, Киев ожидает «сильный и результативный» саммит НАТО и решения, которые дадут больше возможностей для обороны.

Ранее американист рассказал, как «скверное настроение» Трампа отразится на саммите НАТО.