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Политика

Военный эксперт объяснил, что Зеленский и Трамп будут обсуждать на саммите НАТО

Военэксперт Марочко: Зеленский и Трамп на саммите НАТО обсудят поставки Киеву
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На предстоящей встрече украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре будут обсуждаться очередные поставки оружия Киеву. Такое предположение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт Андрей Морочко.

По его словам, Вашингтон зарабатывает на продаже оружия колоссальные деньги и Трамп будет добиваться того, чтобы прибыли росли.

«Соединенные Штаты зарабатывают больше всех на том, что происходит в зоне проведения специальной военной операции», — сказал Марочко.

Саммит НАТО запланирован на 7-8 июля. Он пройдет в Анкаре. В рамках мероприятия европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чего ожидать от этого саммита.

Как заявил президент Украины, Киев ожидает «сильный и результативный» саммит НАТО и решения, которые дадут больше возможностей для обороны.

Ранее американист рассказал, как «скверное настроение» Трампа отразится на саммите НАТО.

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