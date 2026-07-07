ВСУ ударили по торговой базе в Мелитополе

Балицкий: в Мелитополе, при ударе ВСУ по торговой базе погиб мужчина

Мужчина погиб и четверо человек пострадали от атаки украинского дрона по торговой базе в Мелитополе. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате атаки БПЛА противника по торговой базе в Мелитополе погиб мужчина 1987 года рождения. Также четыре человека пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

По словам медиков, жизням пострадавших ничего не угрожает.

Несколькими часами ранее губернатор сообщал об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Днепрорудное. Балицкий также уточнил, что в результате ударов повреждения получил многоквартирный дом. Сведения о пострадавших уточняются. Опасность повторных атак сохраняется.

4 июля в регионе из-за сбоя полностью или частично без света остались 14 населенных пунктов Запорожской области. Отключения затронули Каменско-Днепровский, Васильевский, Токмакский, Пологовский, Михайловский, Черниговский, Приазовский, Куйбышевский, Бердянский, Приморский и Мелитопольский муниципальные округа.

Ранее ВСУ ударили по городскому рынку в Запорожской области.