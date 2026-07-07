Силовики пришли с обыском к производителю БПЛА на Украине

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины проводят обыски в компании Vyriy Industries, которая занимается производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и ее директора Алексея Бабенко. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, следователи проверяют возможное завышение стоимости беспилотников, которые в 2025 году поставлялись Украине по многомиллиардным контрактам. По предварительной версии, цена дронов могла расти из-за необоснованного включения в себестоимость завышенных производственных, административных и других расходов. Утверждается, что именно эти обстоятельства стали основанием для проведения обысков.

Проведение обысков подтвердили и в самой компании Vyriy.

Vyriy Industries специализируется на разработке и серийном производстве автономных систем для боевых условий — ударных FPV-дронов, БПЛА самолетного типа, наземных станций управления и воздушных ретрансляторов.

До этого Нацполиция Украины сообщала, что сотрудники правоохранительных органов в рамках дела о возможном присвоении бюджетных средств проводят 70 обысков в медицинских учреждениях по всей Украине.

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