Три человека пострадали при атаке ВСУ на Энергодар

Балицкий: две женщины и мужчина ранены при атаке ВСУ на Энергодар

Три мирных жителя получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины на Энергодар за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, в городе-спутнике Запорожской АЭС была ранена 73-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Кроме того, как уточнил глава региона, в Энергодаре под удар попал гражданский автомобиль. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 35-летняя женщина и 48-летний мужчина.

В ночь на вторник, 7 июля, Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу. Изначально сообщалось о трех пострадавших, однако позднее врио губернатора региона Александр Шуваев уточнил, что в результате атаки один человек не выжил.

После предыдущего удара в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах были зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением, вызванные повреждением объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее шесть украинских регионов остались без электричества после удара ВС РФ.